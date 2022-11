Atalanta-Napoli | Gasperini | “Siamo stati sfortunati”

Commenta per primo Il centrale delJuan Jesus ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull': 'Stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite, ma talvolta soffriamo di più. Eravamo più stanchi dell'per via dell'......già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anchenomeBergamasca Calcio anno di fondazione 1907 allenatore Gian Piero Gasperini stadio Gewiss Stadium Leggi anche1 -...