Atalanta-Napoli | formazioni ufficiali | scelto il sostituto di Kvaratskhelia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Tutto pronto per il primo big match della 13^ giornata tra l’e ilcapolista. Spalletti deve fare a meno di, out per una lombalgia: al suo posto Elmas, con Osimhen e Lozano a completare il reparto. Gasperini ha perso Muriel e in attacco lancia la coppia Lookman-Hojlund. LE– in attesa(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All.: Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.