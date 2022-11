Atalanta | le pagelle di CM | non può fare tutto Lookman e Maehle | Demiral in ginocchio!

- Napoli, le- Napoli ledel Napoli. Meret 7 Scalda subito i guantoni su botta di Hojlund, nulla può sul rigore perfetto di Lookman ma è decisivo in almeno altri ...... nella ripresa un po' meglio (70 Malinovskyi 6.5 - Entra trovando subito diverse conclusioni, bell'impattoLookman 7 - Il fattore del vantaggio e del primo tempo dell', oltre al rigore (80 ...In uno dei big match della tredicesima giornata a sorridere è l Napoli che batte in rimonta l’Atalanta e allunga ulteriormente in classifica in attesa che scendano in campo le altre squadre coinvolte ...In uno dei big match della tredicesima giornata a sorridere è l Napoli che batte in rimonta l’Atalanta e allunga ulteriormente in classifica in attesa che scendano in campo le altre squadre coinvolte ...