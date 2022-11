Assassino | guerrafondaio Letta insultato alla marcia per la pace

(Di sabato 5 novembre 2022) Il segretario del Partito Democratico, Enrico, è stato contestato edurante la manifestazione per lain Ucraina organizzata a Roma. «Enricosei un», le parole usate da un gruppo di manifestanti che ha puntato il dito contro la posizione del Pd, reo a loro dire, di aver sostenuto l'invio armi e il sostegno militare a Kiev. Il segretario dem è arrivato mentre il corteo era già in via Merulana, a due passi dmeta di San Giovanni, Enricoè stato accolto da qualche contestazione. I pacifisti gli hanno rimproverato il sostegno all'invio di armi a Kiev. Ma, tra le urla dei contestatori, c'è stato anche chi ha attaccato il segretario del Pd anche per la guida del suo partito: «Allo ...

Leggi Anche Putin 'macellaio e', occidentali 'depravati': da Biden a Medvedev, l'... non si vede che cosa abbia a che fare l'attuale regime liberticida ein sinergia con un ... Letta contestato alla manifestazione per l'Ucraina a Roma: «Guerrafondaio», poi il suo lapsus parlando della guerra Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è stato contestato e insultato durante la manifestazione per la pace in Ucraina ...