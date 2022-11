Arrestato ‘Ufo’ | pericoloso latitante condannato per omicidio – Video

Leggi su italiasera

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Termina con l’arresto a Tirana in Albania la latitanza di Ilir Paja, 49enne albanese, ricercato in campo internazionale con ‘red notice’ per, grazie alla cooperazione internazionale di polizia svolta dallo Scip, della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla base di un provvedimento in carico del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano. Il 49enne era scomparso da diversi anni, ed era ricercato dalla polizia italiana e tedesca per aver commesso omicidi in entrambi i Paesi. In Italia, sono rimaste famose le rocambolesche fughe dalle varie carceri dove Paja era stato detenuto tanto da essersi meritato il soprannome di, come qualcuno che scompare all’improvviso. Nel 2007 molto movimentata fu la sua fuga da un’ambulanza con cui veniva trasferito da un carcere ...