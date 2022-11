Antonello Biriaco Assowedding & Luxury Confindustria | Pianeta Comunione | un format da esportare

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 novembre 2022) di Maridì Vicedomini Al via la prima edizione dila kermesse espositiva dedicata all’evento più importante dell’infanzia, che vede come ideatori e produttori tre giovani, rampanti esponenti del mondo dell’entertainment inteso come fonte di business: Fabio Cristarelli, avvocato, consigliere di, Diego Chiaiese, presidente dell’associazione Evento Garantito e Salvatore Postiglione, presidente dell’associazione Animazioni Unite. La manifestazione che si svolge dal 4 al 7 novembre al Palaeden di Edenlandia, Napoli, vede come main partner, quale presidente di ...