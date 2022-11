Antonella Fiordelisi gelosa di Edoardo | lo scontro | poi la pace

(Di sabato 5 novembre 2022) La gelosia diL’ingresso di Micol Incorvaia nella Casa del GF Vip è stato davvero un colpo basso per. La vippona è infastidita dal fatto che la ragazza possa aver avuto una relazione conDonnamaria. Mentre si trovano in stanza da letto a scambiarsi le coccole,edsono L'articolo proviene da Novella 2000.

LA GELOSIA DI- Ma le gelosie diverso Micol hanno poi spinto Edoardo a maturare rancori e rabbia. I due vip si erano precedentemente scontrati alla presenza di Charlie e Patrizia.Parole d'amore che hanno colpito ed emozionato anche Daniele Dal Moro , che non è riuscito a trattenere le lacrime: Leggi anchequerela Francesco Totti e Alex Nuccetelli Ma non è ...Nella Casa del Grande Fratello Vip tutto può succedere, anche un confronto faccia a faccia in piena notte. È proprio quello che è accaduto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La gieffina, ...Nella Casa del "Grande Fratello Vip" la miccia è sempre accesa tra Antonella ed Edoardo, tra opinioni, litigi, e aria di tempesta. Posizioni diverse sul passato, sulle amicizie e anche del loro rappor ...