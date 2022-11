Antonella Clerici mora in versione Morticia | il look a “È sempre mezzogiorno” spiazza

Tv Sorrisi e Canzoni

Ad aprire la serata, grande amica di Fieracavalli e Madrina della Cerimonia di apertura dell'unica tappa italiana della coppa del mondo Longines Fei Jumping World Cup. Seconda ...Cosa è stato trasmesso al posto di È sempre mezzogiorno Se ieriè apparsa dispiaciuta , ed ha spiegato il periodo difficile che il mondo e l'Italia stanno vivendo, oggi la ... Antonella Clerici ci racconta come nasce “È sempre mezzogiorno!” In passato Antonella Clerici e Mara Venier fecero una litigata davvero incredibile. A ricordare l’aneddoto fu proprio la storica conduttrice de La ...Per Antonella Clerici sono in arrivo grandi novità e non solo per quanto riguarda la sua vita professionale Continua il successo di E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici. La presentatrice televi ...