Andy Warhol Icona Pop a Padova | la retrospettiva su Max Ernst a Milano | Rubens a Genova | Ron Galella | Paparazzo Superstar a Conegliano Treviso

(Di sabato 5 novembre 2022) Una full immersion nel mondo colorato, rutilante, eccentrico del grande artista statunitense. Ma non solo.Pop con 150 tra disegni, foto, serigrafie, sculture, acrilici su tela e postcards, ci restituisce un ritratto caleidoscopico e tutt’altro che superficiale della cultura e della società americana dagli anni Sessanta in poi.. “Ladies and Gentlemen (Wilhelmina Ross)”, 1975 (© TheFoundationfor the Visual Arts Inc. by SIAE 2022). Diverse le sezioni: dopo la prima dedicata all’artista che si apre con il celebre Autoritratto, si prosegue con Ritratti Rock, Campbell’s Soup, Mondi fantastici, Flowers, Celebrità e Studio 54.INFO:, centro Culturale Altinate, fibo al 29 gennaio.artikaeventi.com ...