Ancona | trovati 400mila polli nell’allevamento del gruppo Fileni che doveva chiudere entro ottobre Blitz dopo segnalazioni dei cittadini

(Di sabato 5 novembre 2022) Carabinieri e Arpam hanno trovato quattrocentomilaintensivo marchigiano di Monteroberto () di proprietà della Ponte Pio srl, del. È accaduto il 4 novembre, nonostante all’azienda fosse stato vietato di prolungare l’attività oltre il 312022. Data alla quale si era già arrivati con una deroga, permettendo un ultimo ciclo di allevamento. Nessun sequestro, ma non si escludono conseguenze per la società, alla quale non è arrivata ancora alcuna notifica da parte delle forze dell’ordine. L’ultimo atto di una lunga vicenda raccontata a più riprese da ilfattoquotidiano.it, prende le mosse ancora una volta da alcuni residenti di quella che ormai viene soprannominata la valle dei. Continuando a osservare movimenti ...

