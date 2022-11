Anche in Spagna gli ambientalisti “attaccano” Goya E si incollano alle cornici di “Las Majas” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Gli esempi negativi sono contagiosi. L’imbecillità degli eco attivisti travalica l’oceano e da Roma arriva al Museo del Prado a Madrid. Due attivisti di ‘Futuro Vegetal’ si sono incollati oggidi due celebri e straordinari dipinti: La Maja nuda e La Maja vestita di Francisco deesposti al Museo Nazionale del Prado in segno di protesta contro l’emergenza climatica. Non sono arrivati come o “collegi” di Ultima Generazione, con la zuppa di piselli gettata su un dipinto di Van Gogh in mostra. Ma il gesto non vuole certo celare il gusto intimidatorio di veicolare tematiche in modo dissennato. Fra i due capolavori del maestro spagnolo hanno imbrattato la parete con il messaggio ‘+1,5º’ per “avvertire dell’aumento della temperatura globale che causerà un clima instabile e gravi conseguenze in tutto il pianeta”. Non c’era ...