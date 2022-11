Agenzia ANSA

Centinaia diper il clima bloccano la partenza di jet privati dalla pista dell'aeroporto di Schiphol ad. I manifestanti hanno protestato affinche' l'aeroporto riduca il traffico aereo e ...Centinaia diper il clima hanno invaso la pista dell'aeroporto di Schiphol adbloccando il decollo dei jet privati. Glichiedono che l'aeroporto diminuisca il traffico e aereo e limiti i voli privati per ridurre l'inquinamento. Amsterdam, attivisti per il clima bloccano i jet privati sulla pista dell'aeroporto - Mondo Centinaia di attivisti per il clima bloccano la partenza di jet privati dalla pista dell'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam. I manifestanti hanno protestato affinche' l'aeroporto riduca il traffico ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso sabato il suo disappunto per gli attacchi alle opere d’arte nei musei europei da parte di attivisti climatici per denunciare il riscaldamento globale e l ...