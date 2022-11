Amici 22 | il cantante Wax e la ballerina Claudia si sono lasciati

Music Fanpage

... 'Divento malata e ossessiva' Dopo la proclamazione, lae la famiglia hanno festeggiato con in una villa, dove Fey ha tenuto un breve discorso davanti a parenti epiù cari. Chi è Fey ...Le foto ricordo ritraggono Fabrizio in giovane età, quando ha iniziato a collaborare con Britti fino agli ultimi anni in compagnia degli altrie colleghi. Gli utenti si sono stretti al dolore ... Chi è Wax, il cantante di Amici 2022: il vero nome e la storia dell'autore di Turista per sempre Alex Britti piange la morte di Fabrizio Sciannameo, storico bassista che ha accompagnato l'artista nella realizzazione di tutti i dischi ...Festa in famiglia per Elodie: la sorella si è laureata. A comunicarlo è la stessa cantante che ha postato sul suo profilo una story in cui mostra la sorella con la corona ...