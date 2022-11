Alex Nuccetelli risponde agli avvocati di Antonella | la verità su Totti e la Fiordelisi

Leggi su biccy

(Di sabato 5 novembre 2022) Al Grande Fratello Vip la dott.ssaha dichiarato che Francescole ha scritto in privato su Instagram. Martedì scorsoha svelato in esclusiva a Biccy quello che l’ex capitano della Roma gli avrebbe detto sulla gieffina: “Su fatti spiacevoli non bisognerebbe fare gli sciacalli.in questo momento è anche vulnerabile e non merita questi pettegolezzi. Comunque io di lui mi fido e ieri mi ha detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Mi ha garantito questa cosa e lui non dice falsità“. Ieri però i legali della dott.ssahanno minacciato di querelaree Francescoper frasi ...