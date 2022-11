Alcaraz | che botta | salta Finals e Coppa Davis A Torino ci sarà Fritz

(Di sabato 5 novembre 2022) Che batosta. Il numero 1 al mondo, Carlos, è costretto are le Atpdie le finali di. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore spagnolo tramite i propri canali ...

batosta. Il numero 1 al mondo, Carlos, è costretto a saltare le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore spagnolo tramite i propri canali ......hanno evidenziato uno strappo obliquo alla parete addominale sinistra. Il n. 1 al mondo non potrà giocare le ATP Finals e la Coppa Davis. 'È duro e doloroso perdere questi eventi' scrive...Gran finale di stagione senza il numero 1 del mondo Alcaraz: lo strappo addominale lo terrà fermo per 6 settimane ...Forfait dello spagnolo: è grave l’infortunio rimediato a Parigi. Alle Finals entrerà la prima riserva L’infortunio rimediato a Parigi Bercy è fatale per Carlos Alcaraz. Quello che lo ha costretto al r ...