Aiea | centrale Zaporizhzhia ricollegata a rete elettrica esterna

Kiev, 5 nov. (Adnkronos) - La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ricollegata alla rete elettrica dopo che l'elettricità è stata interrotta in seguito ai bombardamenti dell'esercito russo. Lo ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le linee elettriche esterne sono state ripristinate alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia due giorni dopo che si era interrotta l'erogazione di energia elettrica esterna a causa dei bombardamenti.