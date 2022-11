Agnelli rivoluziona tutto | ecco chi sta facendo le valige

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 novembre 2022) Andreaè uno dei Presidenti che ha sempre cercato di poter sostenere il grande sogno della Juve campione e ora ha in mente novità. Juventus continua ad avere il grande obiettivo di poter diventare la squadra più forte d’Italia e del mondo, ma in questo momento la situazione continua a essere davvero molto altalenante, con Andreache però non ha perso la voglia di poter stupire tutti con una grande rivoluzione. LaPresseLa bella vittoria contro l’Empoli è finalmente riportato un po’ il sereni in casa Juventus, con i bianconeri che ora devono a tutti gli effetti pensare al futuro. L’obiettivo infatti deve essere quello di costruire una Vecchia Signora che possa tornare a essere dominante in campionato e a fare la voce grossa in Europa, obiettivo che questa stagione è già svanito. La grande rivoluzione in casa Juventus è avvenuta nel 2010, ...