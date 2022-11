Corriere dello Sport

Un collage, quello di, che come prevedibile non è piaciuto ai laziali mentre ha caricato i tifosi della ...Anche per riprendersi una rivincita personale: lo scorso anno, nel trionfo (3 - 0) targato(2) e Pellegrini in appena 40 minuti, Zaniolo rimase a guardare. Mou gli preferì Oliveira: mossa ... Abraham carica la Roma per il derby: la foto sui social provoca i laziali L'attaccante inglese pubblica due immagini che lo ritraggono subito dopo il gol alla Lazio davanti alla curva Nord. E alla partita mancano ancora ventiquattro ...Due gol consecutivi in partite diverse non li segnava da tre anni. All'epoca (2019) Zaniolo ne mise in fila addirittura quattro facendo centro in Europa League contro il Borussia ...