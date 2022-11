A tutto gas e senza freni | storia di Gigi Villoresi | pilota e gentiluomo

(Di sabato 5 novembre 2022) Valerio, classe 1969, è uno scrittore sui generis. Di professione commercialista, ma con una forte passione per l’arte e la cultura, è autore di numerosi libri sia di carattere professionale che di altro genere. Recentemente si è dedicato in particolare a narrare personaggi e avvenimenti della sua famiglia. I, sono, infatti, una delle famiglie più influenti dellaitaliana. Valerioha curato, tra gli altri, la quadrilogia sull’antenata Emilia, scrittrice troppo spesso dimenticata, ma che fu figura di spicco della letteratura italiana del primo Novecento. Con il romanzo Agas e, edito da Minerva,continua a raccontare ladella sua ...

Osservatorio Balcani e Caucaso

"Faremo - spiega -quello che bisogna fare. Manterremo gli impegni". GIORGETTI - La ... "Non escludiamo un possibile rialzo dei prezzi delnei prossimi mesi" avverte. ''Ci presentiamo davanti ...Tale andamento durerebbe almeno fino ail 2024, seppur con percentuali di crescita della ... soprattutto il. A passare di mano sono prevalentemente documenti derivati dalle operazioni reali, ... Croazia, a tutto gas / Croazia / aree / Home In un emendamento le nuove concessioni. Pichetto: “Possiamo estrarre 15 miliardi di metri cubi di gas”. La rabbia delle associazioni ambientaliste: l’impatto ...Sta per cominciare la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 (COP27) a cui parteciperà anche un’Italia che dovrebbe ...