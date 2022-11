Zola | «Raspadori ha ancora molti margini di miglioramento | è un giovane promettente» 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Gianfranco, ex attaccante di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari. Oggi è opinionista sportivo, in attesa di ricevere l’offerta giusta per tornare in panchina da allenatore. Commenta il successo delle squadre italiane in Champions: tre su quattro sono agli ottavi. «Visti i gironi non era così scontato. Hanno meritato gli ottavi sia il Napoli che il Milan e l’Inter. Dispiace per la Juventus, ma in questo momento era prevedibile. La stagione non è cominciata benissimo, le tensioni esterne comunque sono state tante. Hanno tantissimi giocatori infortunati e questa è un’attenuante. Contro il Psg c’eranoragazzi in campo. Questa è una cosa che mi fa piacere. Direi, finalmente. In Italia bisognerebbe avere più coraggio in tal senso, i ragazzi — quelli bravi evidentemente — devono giocare. L’esperienza in Inghilterra ...