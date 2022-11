Zola | ' ' Il campionato spezzato dal Mondiale nasconde incognite

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 novembre 2022): "Il Napoli può vincere lo Scudetto, ma è difficile fare previsioni, ildal" Gianfranco, ex attaccante delNapoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera sulle possibilità di Scudetto del Napoli: "Se lo può vincere? In questo momento il Napoli è primo in classifica, dunque sì. Ma ildalche nessuno conosce. -afferma- Un po’ come essere all’anno zero: conta il numero dei giocatori che ogni squadra manda in Qatar, conta il periodo di permanenza degli stessi calciatori, e questo si saprà soltanto a competizione in corso. Difficile fare ...