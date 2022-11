Calciomercato.com

La dirigenza nerazzurrasi interroga. Calciomercato Inter, il futuro di Lukaku e i possibili ... Nel frattempo, circolano già i primi nomi dei possibili sostituti: da Duvana Marcus Thuram, ...... contro il Liverpool , si é classificata al primo posto nel girone A di Champions League edé ... A supporto di Lookman e, ci sarà Ederson. QUI NAPOLI - Out il solo Rrhamani. Spalletti dovebbe ... Zapata: 'Ora sto bene. Il mio futuro è all'Atalanta, sogno di fare il direttore sportivo' Zapata è pronto a ritornare in campo nel big match contro il Napoli. La sua Atalanta che aveva trascinato nel 2021 per poi fermarsi nel 2022 ...L'Empoli è poca cosa e i nerazzurri lo liquidano con un gol per tempo: apre Hateboer, tornato nel tabellino dei marcatori dopo due anni, e chiude l'ormai solito nigeriano. Sabato il big match al Gewis ...