Zaniolo entra e ribalta il Ludogorets | Roma agli spareggi di Europa League

Ripresa con, Volpato e Cristante per Belotti, Karsdorp e Camara e immediatamente tre occasioni di fila per la Roma cone (doppia) El Shaarawy. E' poi Volpato ad andare vicino al pari. ...2022 - 11 - 03 22:42:59 Tris della Roma 85' Palla in profondità di Cristante perche si ... Si toglie la maglia e viene ammonito 2022 - 11 - 03 22:40:35 80'Bove per Volpato 2022 - 11 - 03 ...Le parole del tecnico giallorosso al termine del match José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto in casa dalla Roma contro il Ludogorets. Queste le sue dichiarazion ...Zaniolo devastante, Pellegrini glaciale, da rivedere Camara e Belotti: la Roma soffre ma nel secondo tempo, guidata da Nicolò, conquista il passaggio del turno in Europa League. Ci sarà da combattere ...