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Yali Capkini trama puntata 7 del 04 Novembre 2022

Yali Capkini
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Yali Capkini trama puntata 7 del 04 Novembre 2022 (Di venerdì 4 novembre 2022) Yusuf trova lavoro nella villa, dicendo che è un lontano parente dei Seyrane. Ferit, invece, si arrabbia molto per questa situazione e si offre di passare l’intera giornata con Seyran per parlare di quello che sta succedendo. Fuat continua a lavorare con Suna. La visita di L'articolo proviene da MediaTurkey.
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