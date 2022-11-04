Yali Capkini trama puntata 7 del 04 Novembre 2022 (Di venerdì 4 novembre 2022) Yusuf trova lavoro nella villa, dicendo che è un lontano parente dei Seyrane. Ferit, invece, si arrabbia molto per questa situazione e si offre di passare l’intera giornata con Seyran per parlare di quello che sta succedendo. Fuat continua a lavorare con Suna. La visita di L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Yali Çapkini 7. Bölüm izle Star TV ile yayinda! Seyran’a kötü sürprizYali Çapkini 7. Bölüm izle dizinin yeni bölümü ardindan arastirilmaya basladi. Star TV ekranlarinin yeni dizisi yayin hayatina devam ediyor. Yali Çapkini son bölüm izle arastirmalari basladi. Ferit, S ...
Yali Çapkini Hattuç Hala kimdir Hattuç Hala'yi kim canlandiriyor, gerçekte kim, ismi nedir Serif Sezer kimdir, kaç yasinda, nereliEkranlarin reyting rekortmeni dizisi Yali Çapkini'nin oyunculari kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasinda Hattuç Hala geliyor. Peki, Yali Çapkini Hattuç Hala kimdir Yali Çapkini Hattuç ...
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