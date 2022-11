Vuole scattare un selfie ma precipita nelle cascate | Niente da fare per la giovane madre

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si era avvicinata troppo ad un punto molto rischioso solo con l’obiettivo diun, ma purtroppo è scivolata giù e per lei non c’è stato più nulla da. Aveva solo 26 anni Amanda Franco dos Santos, unache si trovava assieme a due sue amiche nell’area delledi Corupa, L'articolounmadaper laNewNotizie.it.

Una giovane mamma di 26 anni è morta dopo essere precipitata dalle cascate di Corupa a Santa Catarina, in Brasile, mentre provava a farsi un selfie. Amanda Franco dos Santos era con due sue amiche ...