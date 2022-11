Vittoria Assicurazioni nuovo sponsor Federugby

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Rugby ehanno ufficializzato unaccordo diship che vedrà la Compagnia in qualità didi maglia della Squadra Nazionale Italiana maggiore maschile di rugby in occasione delle Autumn Nations Series 2022. Lo fa sapere la Fir dal suo sito. £A partire da sabato 5 novembre il rinomato logo della Compagnia apparirà sulla divisa ufficiale e accompagnerà gli atleti azzurri nelle sfide che affronteranno in campo negli incontri contro Samoa (Padova, 5 novembre), Australia (Firenze, 12 novembre) ed i Campioni del Mondo del Sudafrica (Genova, 19 novembre) nella finestra che apre la stagione internazionale 2022/23. La visibilità dello, però, non si esaurirà con la presenza del brand sulla maglia. ...