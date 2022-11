Virginia Raggi | “Meloni? Le ho fatto gli auguri Sono felice ci sia una donna come presidente | ma non le perdoneranno nulla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Giorgiaha davanti a sé un incarico impegnativo da far tremare le vene”:ha sentito telefonicamente ladel consiglio per farle gli. “È unae per questo non le– commenta in un’intervista al Corriere della Sera – La aspettano al varco”. L’ex sindaca di Roma dice di volere attendere di vedere l’esecutivo al lavoro prima di dare un giudizio, ma èche ci sia unaalla guida dell’Italia: “Era ora. Da cittadina spero faccia bene per il Paese”. La poltrona non le manca: “Mi hanno detto di tutto ma è evidente che non ho mai flirtato con il potere. Ho rifiutato anche un incarico ministeriale per poter concludere il mio mandato da sindaca. ...