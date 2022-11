Viola come il mare | le anticipazioni dell' ultima puntata

(Di venerdì 4 novembre 2022)è in grave pericolo e, quasi senza accorgersene, finisce al centro di un odioso ricatto: ce la farà l'ispettore Demir a proteggerla e a salvarla? Comincia così la sesta ediil, la serie di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini e diretta da Francesco Vicario. Il light crime ambientato a Palermo è stato un successo di ascolti (per gli standard di Mediaset), tanto che Luca Bernabei di LuxVide, il produttore, ha già annunciato che ci sarà una seconda stagione e che la sceneggiatura è già in lavorazione. Ecco intanto cos'accadrà nell'ultimo episodio, in onda venerdì 4 novembre.il, le...

... rientrati a Firenze già nella serata di ieri la squadraha avuto modo di sfruttare tutta la ... Regolarmente in campo anche Nicolas Gonzalez che,appreso dalle immagini pubblicate dal club ...Stasera , venerdì 4 novembre 2022, nuovo appuntamento conil Mare , la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi . L' Ultima Puntata va in onda su Canale5 alle ore 21.50 .Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can ...Si è conclusa ieri con il sesto turno dei gironi la prima parte della Conference League; la Fiorentina non è riuscita a primeggiare nel suo raggruppamento (vinto ...la cui seconda stagione è già stata ufficializzata dai produttori. Viola è in pericolo e finisce al centro di un odioso ricatto: ce la farà Demir a proteggerla e a salvarla