Viola Come il Mare Anticipazioni | Stasera su Canale 5 l' Ultima Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Stasera , venerdì 4 novembre 2022, nuovo appuntamento conil Mare , la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi . L' Ultima Puntata va in onda su Canale5 alle ore 21.50 .Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can ...Non m'importa. Ma voglio solo segnare. Tutti in attacco, io Jovic e Kouame abbiamo un ottimo ... Ha poi concluso con un pensiero ai tifosi, sempre presenti accanto alla squadra di Vincenzo ...Un passo indietro che sortisce la prima reazione forte dell’uomo: «La verità è che sei solo un’egoista come tutti gli altri». La faccenda si complica, perché a un certo punto si perdono le tracce di ...Viola come il mare: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata della fiction in onda stasera, venerdì 4 novembre 2022, su Canale 5 ...