Viola come il mare 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 4 novembre 2022)il2 si? I tanti fan della serie tv, in onda su Canale 5 stasera con il finale di, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: la risposta è sì, ci sarà una. Il produttore Luca Bernabei a Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti confermato che “stiamo già scrivendo le nuove puntate, ma godiamoci adesso quel che arriverà nelle prossime settimane”. La troupe tornerà in Sicilia, in special modo a Palermo e dintorni per le esterne, e a Roma/Formello per le interne, nel corso del 2023. I nuovi episodi andranno in onda su Canale 5 ad autunno 2024. IntantoVitale e Francesco Demir sono già entrati nel cuore dei telespettatori. Una piacevolissima sorpresa, nonché una ventata d’aria fresca per il palinsesto ...