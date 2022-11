Victoria De Angelis | la particolare sindrome che l’afflige | ecco di cosa si tratta

(Di venerdì 4 novembre 2022)Dedei Maneskin ha svelato di avere una. Tale dichiarazione ha portato tanti a voler conoscere nel profondo questo problema.disi. I Maneskin sono la band italiana, con ogni probabilità, più seguita al mondo. La loro musica è, ormai, ascoltata da tantissime persone e i componenti del gruppo sono sempre più amati. Per tale ragione, ogni loro confessione diventa qualdi importante. Anche perché concede la possibilità di conoscerli anche oltre il palco. Fonte foto: AnsaFin dalla loro prima canzone, i Maneskin hanno segnato nel profondo. Lo hanno fatto anche tramite la loro personalità. A spiccare, oltre il frontman, troviamo la bassistaDe ...

Cosmopolitan

Non stupisce allora che il gruppo rock romano formato da Damiano David,De, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, una volta chiusa l'esperienza televisiva, nel 2017 riesca a strappare un ...Dee Damiano David inediti nelle foto mai viste condivise sui social dalla bassista dei Maneskin: web in ... Victoria De Angelis dice di soffrire di Fomo Victoria De Angelis dei Måneskin ha confessato di soffrire di una strana patologia, la FOMO: ecco di cosa si tratta.Damiano David e Victoria De Angelis parlano della censura su MTV e in televisione, e lo fanno riguardo all'esibizione dei Maneskin ...