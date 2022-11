(Di venerdì 4 novembre 2022) Il comandante del nucleo Tutela patrimonio culturale nazionale e il comandante del nucleo dihanno pcipato lo scorso 14 ottobre al kick - off meeting per ileuropeo "RITHMS" in ...

Agenzia ANSA

...ottobre al kick - off meeting per il progetto europeo "RITHMS" in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia di, di cui il comando TPC e' partner. La joint venture tra i...Lo scrive sui suoi profili social il presidente del FriuliGiulia e della Conferenza delle ... Esercito, Marina, Aeronautica,e Guardia di finanza. Se le condizioni meteo lo ... Venezia, Carabinieri inaugurano progetto contro il traffico di opere d'arte - Italia Il comandante del nucleo Tutela patrimonio culturale nazionale e il comandante del nucleo di Venezia hanno partecipato lo scorso 14 ottobre al ...I forestali: “I manufatti contenenti amianto vanno denunciati alla Asl, pena la sanzione di 334.30 euro per l’amianto a matrice compatta e di 1721.52 euro per ...