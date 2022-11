“Vai” | si lancia con il bungee jumping ma non ha l’elastico e muore | “Il segnale era per il fidanzato”

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 4 novembre 2022) Doveva essere una giornata di grandi emozioni e da ricordare ma è finita malissimo, e tutto per una svista dettata dalla confusione. È morta così, facendouna ragazza di soli 25 anni Un volo nel vuoto di oltre 50 metri non ha lasciato scampo ad una ragazza di soli 25 anni, tragicamente morta L'articolo “Vai”: sicon ilma non ha“Ilera per il” NewNotizie.it.