“Vado al massimo” | in arrivo una speciale riedizione rimasterizzata del disco di Vasco Rossi

(Di venerdì 4 novembre 2022) MILANO – In occasione del quarantesimo anniversario di “al”, Carosello Records storica etichetta di, pubblicherà il 9 dicembre unadel rivoluzionariodel 1982 che contiene, oltre alla title track, brani straordinari come “Ogni volta”, “Canzone”, “Splendida giornata”, “La noia”. La special edition è disponibile in preorder al link https://.lnk.to/40VAM e include il cd, il vinile, un inedito libro cartonato e a colori, a cura del giornalista Marco Mangiarotti nato da una lunga e recente chiacchierata con, in cui racconta la storia di “al”, la sua esperienza al Festival, le interviste a coloro che ...

