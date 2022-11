(Di venerdì 4 novembre 2022) Milano, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Migliorare i dati relativi alla copertura vaccinale dell'adulto e offrire un'adeguata protezione, Pneumococco, Herpes. È uno degli obiettivi dellache affronta la stagione autunnale con un'ampia offerta di prevenzione rivolta soprattutto alla popolazione con più di 65 anni. "Il-19 ha dimostrato quanto sia strategico raggiungere una copertura adeguata, e altrettanto vale per il vaccino antle - sottolinea Giovanni, direttore generale Welfare della-. Alla luce di ciò, laconsidera figure strategiche il medico di famiglia e il ...

Tiscali Notizie

'Sono le strutture che garantiscono le coperture più alte: con la quarta dose booster abbiamo raggiunto il 90% degli ospiti - riprende- , ma anche per gli altrivogliamo offrire la ...... secondo le stime delle regioni, dovrebbero aumentare ancora con l'arrivo deiaggiornati e ... Successivamente il direttore generaleconvocherà i direttori delle singole Agenzie di Tutela ... Vaccini, Pavesi (Lombardia): 'Regione in campo contro Covid, influenza e Zoster' "Il Covid-19 ha dimostrato quanto sia strategico raggiungere una copertura adeguata, e altrettanto vale per il vaccino antinfluenzale – sottolinea Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare della ...Migliorare i dati relativi alla copertura vaccinale dell’adulto e offrire un’adeguata protezione contro influenza, Pneumococco, Herpes Zoster e ...