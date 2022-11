Vaccini Covid | un disastro perché molti stanno andando al macero I paesi ricchi hanno buttato via milioni di dollari!

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Buttati viadi dollari da parte deipiùdeial. Un vero! Uno spreco enormequestisi sarebbero potuti utilizzare tutti, magari regalandoli apiù poveri prima che andassero in scadenza. Isi dovrebbero vergognare! Fonte pixabayUno scandalo, sia per lo spreco di denaro che per quello della produzione. Non si possono lasciar marcire deichesalvato molte vitenon più utilizzabili! Ma come è potuta accadere una cosa del ...