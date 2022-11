Usa | Trump | Tenetevi pronti | molto probabilmente mi ricandido

"Molto presto. Tenetevi pronti. Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo faro' di nuovo": cosi' Donaldha ventilato ancora l'ipotesi sempre piu' concreta di una sua ricandidatura davanti ai suoi fan, in un comizio a Sioux City, in Iowa. L'ex presidente degli Stati Uniti ha lanciato forti accenni ...Le sanzioni- UE uccidono civili siriani e impediscono la ricostruzione L'attacco- NATO ... Il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019, una legge firmata dal presidente Donald, ha ...'Molto presto. Tenetevi pronti. Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo faro' di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...