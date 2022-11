Usa | Trump pronto al gran ritorno sulla scena

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 4 novembre 2022) Con un messaggio neanche tanto velato, Donaldha fatto capire che correrà di nuovo per la presidenza degli Stati Uniti d’America, nel 2024. Il tycoon, però, deve affrontare un’altraa: il tribunale di New York gli chiede 250 milioni di dollari di risarcimento per 10 anni di evasione fiscale. “Molto presto. Tenetevi pronti. Per rendere il nostro paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo“. Così Donaldha ventilato ancora l’ipotesi sempre più concreta di una sua ricandidatura davanti ai suoi sostenitori, in un comizio nello Iowa. Nel frattempo, però, i dirigenti del dipartimento di Giustizia Usa hanno discusso se una sua ricandidatura alla Casa Bianca non crei la necessità di uno special counsel: un procuratore speciale per sovrintendere alle due inchieste federali legate ...