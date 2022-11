Usa | marito Nancy Pelosi dimesso da ospedale dopo aggressione

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 novembre 2022) caption id="attachment 333275" align="alignleft" width="150" Paul e/captionPauldella speaker della Camera statunitense,, è statodall'essere stato aggredito venerdì scorso da un uomo che aveva fatto irruzione nella casa della coppia."Paul rimane sotto le cure dei medici mentre continua a progredire in un lungo processo di guarigione e convalescenza. Ora è a casa circondato dalla sua famiglia che chiede privacy" ha scritto l'esponente democratica in una nota. L'uomo era stato colpito con un martello da un 42enne, David DePape, entrato nella casa della coppia a San Francisco. "La famigliaè grata per la bellissima effusione di amore, sostegno e ...