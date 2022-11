Usa | 261 000 nuovi posti | disoccupazione sale al 3 | 7%

(Di venerdì 4 novembre 2022) L'economia americana ha creato in ottobre 261.000di lavoro, in lieve ribasso rispetto ai 263 mila del mese precedente. Il tasso die' aumentato al 3,7%, rispetto al 3,5% di ...

Borsa Italiana

Il dato di agosto e' stato rivisto da 315.000 a 292.000, quello di settembre da 263.000 a 315.000, per un totale rivisto in rialzo di 29.000 posti di lavoro creati. La media di posti di lavoro creati ...***: +.000 di posti lavoro a ottobre, sopra stime, disoccupazione sale al 3,7% (RCO). 04 - 11 - 22 13:30:53 (0354) 0 NNNN USA, +261 mila occupati a ottobre. Tasso disoccupazione sale al 3,7% (Teleborsa) - Calano, seppur meno del previsto, i non-farm payrolls a ottobre 2022, un indicatore molto osservato per capire lo stato di salute dell'economia statunitense. Secondo i dati forniti dal..Le non farm payrolls statunitensi segnano a ottobre un balzo di 261 mila unità. Il dato è superiore alle +205 mila attese dagli analisti.