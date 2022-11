Usa 2024 | Donald Trump verso la ricandidatura | “Tenetevi pronti”

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 novembre 2022) “”.prepara una nuova discesa in campo nonostante due indagini federali legate al suo (finora) unico mandato alla presidenza degli Stati Uniti. “Per rendere il nostro paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo”, cosìha commentato l’ipotesi, sempre più concreta, di unadurante un comizio in Iowa in vista del cruciale voto di midterm del prossimo 8 novembre. Ladel tycoon non passerebbe inosservata al dipartimento di Giustizia, che sta valutando la nomina di procuratore speciale nel casoscelga ancora una volta di correre alle presidenziali. Secondo quanto riporta Cnn, lo “special counsel” dovrebbe sovrintendere alle due inchieste a ...