Uomo cerca di investire la ex moglie e le distrugge l’auto in pieno centro a Maglie Il video shock

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nel piccolo comune di, nel Salento, la sera di giovedì 3 novembre si è sfiorata la tragedia. Undi 35 anni ha preso di miradi una donna,ndo poi di investirla. Si tratta dell’exche ha fatto appena in tempo a fuggire dal. L’, con precedenti penali, si è scagliato con la propria auto sulla vettura parcheggiata in cui si trovava la donna. Il fatto è stato catturato dall’obiettivo di uno smartphone, diventando virale sui social. Il 35enne è stato denunciato. La scena, accaduta nelstorico della cittadina di, è stata immortalata in unche mostra chiaramente il drammatico susseguirsi degli eventi: è buio, ma la donna indossa abiti chiari ...

