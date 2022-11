Un nuovo consorzio italiano per i servizi della costellazione satellitare Iride

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 novembre 2022) Novità per la Space economy italiana. Quattro aziende distribuite sul territorio nazionale hanno deciso di unire le forze per lo sviluppo di tecnologie espaziali avanzati destinati alla futuratutta italiana chiamata, il cui lancio del primo satellite è previsto nel 2025. Affrontare, grazie all’uso delle tecnologie all’avanguardia, le sfide poste dall’ambizioso programma di osservazioneTerra è l’obiettivo che ha spinto D-Orbit, Exprivia, Planetek Italia e Serco Italia a costituire ilad hoc chiamato Os(Soluzioni operative per) in modo da favorire la nascita di nuove idee, start up e approcci innovativi per lo sviluppo...