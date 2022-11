Ultime Notizie – Vittoria Assicurazioni nuovo sponsor Federugby

(Di venerdì 4 novembre 2022) La Federazione Italiana Rugby ehanno ufficializzato unaccordo diship che vedrà la Compagnia in qualità didi maglia della Squadra Nazionale Italiana maggiore maschile di rugby in occasione delle Autumn Nations Series 2022. Lo fa sapere la Fir dal suo sito. £A partire da sabato 5 novembre il rinomato logo della Compagnia apparirà sulla divisa ufficiale e accompagnerà gli atleti azzurri nelle sfide che affronteranno in campo negli incontri contro Samoa (Padova, 5 novembre), Australia (Firenze, 12 novembre) ed i Campioni del Mondo del Sudafrica (Genova, 19 novembre) nella finestra che apre la stagione internazionale 2022/23. La visibilità dello, però, non si esaurirà con la presenza del brand sulla maglia. Nel corso delle partite, ...

Il Sole 24 ORE

Gli ultimi aggiornamenti prevedono dunque un abbassamento della soglia del Superbonus al 90% , non solo per i condomini, bensì anche per le villette, i cui proprietari possono dunque ...*** Su Startmag Francesco Damato scrive: " Le cattiveper la presidente del Consiglio ...questa nuova identità dell'alleanza di governo risalente al lontano 1994 gli errori delle... Ucraina ultime notizie. G7 contro Mosca: non può affamare ucraini. Zelensky: dall’Aiea prove di ... Di conseguenza, DOGE è crollato dell’11,46% nelle ultime 24 ore. Al momento della pubblicazione, DOGE veniva scambiato a 0,1198 dollari. Musk è stato un sostenitore e un attivo investitore in DOGE.Sono 110 i migranti che lasceranno oggi Lampedusa. Il trasferimento dall'hotspot di Lampedusa arrivato a ospitare, dopo gli ultimi sbarchi. 1.372 ospiti a fronte di una capienza di 400 ...