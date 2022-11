Ultime Notizie – Spazio | avanza l’osservazione della terra made in Italy

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nuovo passo avanti per la realizzazionecostellazione Iride di osservazioneche sarà interamente costruita in Italia. D-Orbit, Exprivia, Planetek Italia e Serco Italia hanno infatti costituito il consorzio Osiride – Soluzioni Operative per Iride che produrrà idee favorendo la nascita di startup e approcci innovativi per lo sviluppocostellazione satellitare. Osiride estenderà i benefici anche a un ampio ecosistema di Pmi e startup in tutte le regioni italiane garantendo così innovazione e ulteriore impulso alla crescita dei distretti aerospaziali. Le quattro società partner di Osiride ricordano di essere specializzate e leader in diversi segmenti del settore del: D-Orbit di Fino Mornasco, in provincia di Como, è ...