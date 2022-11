Ultime Notizie Serie A | parlano gli allenatori in conferenza | novità dai campi

Borse europee euforiche e Milano corre insieme a loro. In Borsa lesono tutte positive: la scommessa sulla riduzione delle misure anti Covid in Cina accende le Borse europee dopo due sedute consecutive di calo. E il rapporto mensile sul mercato del ...#Inter - Buoneper Inzaghi sul fronte #Brozovic: il croato oggi ha svolto l'intero ... Il centrocampista è in via di recupero dopo lesettimane passate ai box. Oggi intanto ha lavorato ...In azione tre uomini incappucciati. L’uomo è stato aggredito mentre rientrava a casa. I sicari volevano ucciderlo: la vittima è in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo ...C'è un decesso in più che porta il totale dall'inizio della pandemia a 3.068. Il tasso di positività rispetto al giorno precedente ripiega di oltre tre punti portandosi a 15,44% ...