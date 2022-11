Ultime Notizie – Russia | Kirill accusa Occidente | “Aggressione spirituale e culturale”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il patriarca, capo della Chiesa ortodossa russa, hato l’dinei confronti dellae di voler ”cancellare la cultura russa”. Lo riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. “La cultura russa ha da tempo varcato i confini nazionali, diventando parte integrante del patrimonio comune di tutta l’umanità. Purtroppo oggi assistiamo ai tentativi distruttivi compiuti da diversi Paesi occidentali di bandire o escludere la cultura russa”, ha detto. ”L’contro il nostro Paese non è nulla di nuovo”, ha aggiunto detto il patriarca rivolgendosi ai fedeli vicino a Peredelkino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

... che obbliga il datore a non divulgare eventualie dati personali e riservati emersi ... In questecircostanze, infatti, lo strumento in oggetto non servirebbe più soltanto per lavorare, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Quali sono i sintomi più ... ecco quali sono I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, ... Ucraina ultime notizie. G7 chiede a Russia di estendere accordo sul grano. Kiev, 450mila case senza ... Oltre alla Nadef, si fanno avanti ipotesi di modifica dei superbonus edilizia, legandoli al quoziente familiare, e di revisione del reddito ...Cominciamo con i “non ne sa”. Con qualche eccesso (a noi mediterranei pare tale, almeno) lo sport americano è sempre stato in prima linea (ultimamente) nella difesa dell’essere umano. La NBA in ...