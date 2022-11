Ultime Notizie – Roma | ambientalisti imbrattano quadro di Van Gogh

(Di venerdì 4 novembre 2022) Blitz di ‘Ultima Generazione’ alla mostra di Vana Palazzo Bonaparte a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. “‘Colpito’ con della passata di piselli ‘Il seminatore’ del 1888 di Vincent Van, all’interno della mostra di rilievo internazionale a lui dedicata”, fa sapere ‘Ultima Generazione’ in una nota. “Tutto ciò che avremmo il diritto di vedere nel nostro presente e nel nostro futuro – osserva ‘Ultima Generazione’ – sta venendo oscurato da una catastrofe reale e imminente, così come questa passata di piselli ha coperto il lavoro nei campi (quindi la possibilità di sicurezza alimentare), la casa del contadino (quindi il diritto a non essere costretti a migrare), l’energia sprigionata in tutta la scena dal Sole (quindi l’investimento necessario in una giusta transizione energetica). Questi i temi che dovrebbero ...

