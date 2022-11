Ultime Notizie – Migranti | Piantedosi | “Humanity in acque italiane solo per tempo soccorsi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022) ”Abbiamo adottato un decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto legge 130 del 2020 con cui abbiamo imposto alla nave1, quando arriverà, di fermarsi in rada. Potrà permanere nelle nostreterritorialiper ilnecessario per consentirci di vedere se a bordo ci siano eventuali emergenze di carattere sanitario o di altro tipo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoin conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri parlando della nave1, che trasporta 179. La nave tedesca è in attesa di un approdo dal 24 ottobre ”E’ il primo provvedimento con il quale formalizziamo una presa di posizione nei confronti della prima nave delle ong che è entrata in...