Ultime Notizie – Migranti | Francia | “Italia rispetterà diritto internazionale | nessun dubbio”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il governo francese “non ha dubbi” sul fatto che l’il” e accoglierà la Ocean Viking, la nave di ricerca e soccorso gestita da Sos Mediterranee, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin ai media francesi. A bordo dell’Ocean Viking i 234che viaggiavano su sei imbarcazioni in pericolo nel Mediterraneo centrale, soccorse tra il 22 e il 26 ottobre. “Laè pronta ad accogliere” i 234“come ogni Paese”, ha quindi dichiarato a France Info il ministro della Solidarietà francese, Jean-Christophe Combe, sottolineando che si tratta di una “questione di umanità”. “Deve esserci un porto in Europa o inche possa accoglierli, che possa curarli – ha proseguito Combe -. Non li ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Si devono essere davvero divertiti Alessandro Michele e Harry Styles nel ... in questo caso, tutte le...Trovate tutte lesulla serie nella nostra scheda . Ucraina ultime notizie. G7 contro Mosca: affama ucraini. Zelensky: annessioni russe annullano ... È così che nasce il suo amore viscerale e spontaneo per la cucina, che è tornato prepotentemente nella sua vita negli ultimi anni. Nata e cresciuta a Bologna, Giulia ha trascorso i primi anni della ...Pierre Gasly non è sicuro che il suo attuale compagno di squadra in AlphaTauri, Yuki Tsunoda, possa rivestire in futuro i panni del leader all'interno della scuderia faentina. Il francese, che al term ...